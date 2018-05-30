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30 Mayıs 2018 16:40

Şanlıurfa’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

30 Mayıs 2018 16:40

Yaralılara ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen bir sağlık görevlisi yaptı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Salih Y., İsmail Y. ve S.E. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir sağlık grevlisi yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Motosikletin üzerinden yola savrulan sakatatlar ise vatandaşlar tarafından kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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