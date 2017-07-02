Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgilere göre Siverek-Diyarbakır karayolu Selimpınar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Seda İl yönetiminde bulunan 63 ED 074 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 70 FU 514 plakalı otomobil çapıştı. Meydana gelen kazada sürücü Seda İl, Melek Halisçakı, Özcan Aykanat ile Fahrettin Karaman yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan çok sayıda sağlık çalışanı hastaneye gelerek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Seda İl, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Kazanın görgü tanığı Mehmet Salih Yıldızay, araçlardan birinin süratli olduğunu belirterek, sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Trafik polisleri yolda yeni bir kaza meydana gelmemesi için geçişleri kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.