Şanlıurfa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Siverek ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Oğat yönetimindeki 63 N 6315 plakalı otomobil ile Yunus Emre Ağırağaç idaresindeki 63 EV 166 plakalı otomobil, Fırat Camii yakınlarındaki kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Oğat ve Ağırağaç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.