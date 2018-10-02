Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapımı devam tek katlı evin inşaatında, çatının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesinde meydana geldi. Henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen ve yapımı devam eden tek katlı evin inşaatında, çatı kısmında çökme meydana geldi. Çöken çatının altında kalan 3 işçi, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla inşaat dışına taşındıktan sonra, özel araçlarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışmalar durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.