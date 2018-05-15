Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:37

Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düşen işçi ağır yaralandı.

Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

15 Mayıs 2018 12:37


Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, inşaata işçi olarak çalışan Abdulkadir B. (20) çalıştığı esnada dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden yere düştü. İşçinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç