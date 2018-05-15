Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, inşaata işçi olarak çalışan Abdulkadir B. (20) çalıştığı esnada dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden yere düştü. İşçinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.