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04 Haziran 2018 18:26

Şanlıurfa’da İŞKUR başvurusunda kuyruklar oluştu

Şanlıurfa’da İŞKUR başvuruları başlarken, bina önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şanlıurfa’da İŞKUR başvurusunda kuyruklar oluştu

04 Haziran 2018 18:26


Şanlıurfa’da uzun süredir beklenen İŞKUR başvuruları için 3 bin kişi kontenjanı açıklanmıştı. Kontenjan 6 bin 400’e çıkarılırken, başvurular başladı. İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Başvuru için sırada bekleyen İlhan Öztürk, “Şanlıurfa’da havanın sıcaklığı nereden bakarsanız tahminimce 30 derecenin üzerindedir. İnsanlar burada oruç tutuyor. Gördüğünüz gibi kuyruklar var, sırada bekleyen insanlar var. İnsanlar buraya iş umuduyla geliyor. Sabahtan beridir bekleyen arkadaşlarımız, abilerimiz var. Belki bir işe girebilmek için, sonuçta hepsi ailelerini geçindiriyor. Herkes çok iyi biliyor ki Şanlıurfa Güneydoğu’da yatırımların az olduğunu düşünüyorum. Fabrikaların az olduğunu ve iş imkanlarının çok fazla olmadığını söyleyebilirim. Tabii insanlar İŞKUR’a umutla geliyor. Şanlıurfa’da bulunan kurumların, kuruluşların ve iş adamların yatırımlarını daha çok yapmalarını bekliyoruz. Çünkü burada insanların işe ihtiyacı var. Şanlıurfa’da işsizlik oranı diğer şehirlere göre yüksek. Bunları görmeleri lazım, biraz da büyüklerimizin, buradaki abilerimizin el atması lazım" dedi.


İbrahim Akdağ ise, “Birçok arkadaşımız işsiz. Allah herkese yardımcı olsun. Bu mübarek ayda inşallah herkese Allah gönlüne göre iş imkanı verir. İş imkanımız kısıtlı olduğu için herkes iş başvurusu yapıyor. 500 kişilik işe 5 bin kişi başvuruyor” şeklinde konuştu.


Mehmet Çerçi adlı vatandaş da, "4 çocuk babasıyım. Hükümlüyüm, şu anda iş bulamıyorum. Büyüklerinden ricam bize iş imkanı sağlanmasını istiyoruz. Bizim gibi mağdur insanlara hak tanınması yetkililerden istediğim, bizi de topluma kazandırılmasını istiyorum. Bu iş kapısına çok ihtiyacım var benim. 4 tane çocuğum var, bu çocuklara ne olacak. En azından bizi işe koysalar çoluk çocuğumuzla rahat geçim sağlarız. Siz büyüklerimizden ricam eski hükümlülere bir öncelik tanınsın” diye konuştu.




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