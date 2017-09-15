Şanlıurfa’da isot festivali başlıyor

Etkinliklerle ilgili tüm detayların gözden geçirildiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşları festivale davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek ’İsot Festivali’ için hazırlıklar tamamlandı. Şanlıurfa müziğinin de yansıtılacağı festival 16-23 Eylül ile 7-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Urfa İsotu için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez ’İsot Festivali’ düzenlenecek. Festival 16 Eylül Cumartesi Kısas Mahallesinde yapılacak olan isot hasadı ile start alacak.

İkinci buluşma 23 eylül

Festival kapsamında 23 Eylül tarihindeki ikinci buluşma ’Tarladan Sofraya İsot Serüveni’ konulu etkinlik ile devam edecek. Mutfak Müzesinde yapılacak programda isotun tarladan sofraya kadar uzanan yolculuğu katılımcılara tanıtılacak.

Üçüncü buluşma 7 ekim

Bir çok etkinliği halka sunacak Büyükşehir Belediyesinin ’İsot Festivali’ programının üçüncü buluşması ise 7 Ekim tarihinde saat 11.00’de Ulu Caminin önünden başlayarak Barutçu Hanına kadar sürecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün son durağı Barutçu Hanında ’Tarladan Sofraya İsot Serüveni’ adlı fotoğraf sergisi davetlilerin beğenisine sunulacak. Aynı adreste Sedat Anar’ın konseri ile sürecek etkinlikler, saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cumhuriyet Tesislerinde devam edecek. Birbirinden lezzetli ve yöresel isot yemeklerinin tanıtımının yapılacağı festivalin diğer durağı akşam saat 16.45’de Mutfak Müzesinde ’Acının En Tatlısı İsot Yarışması’ ile renkli görüntüleri aynı çatı altında buluşturacak. Dolu dolu geçecek festivalin 7 Ekim tarihindeki son programı ise akşam saat 20.00’de Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenecek. Bu adresteki etkinlikte ise Şanlıurfalı sanatçılar Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Sedat Anar sevenleri ile buluşacak. Gece, havai fişek gösterileri ile sona erecek.

Dördüncü buluşma 8 ekim

Festivalin bu yıl ki son buluşma tarihi olan 8 Ekim’de ise bu kez çiğköfte yarışması düzenlenecek. Sakıbın Köşkü ve Hamarat Eller Çarşısında düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Son günkü buluşmada akşam saat 20.00’de yine birbirinden değerli sanatçıların konserleri yer alacak. Sanatçılar Aşık Sefai, Münevver Özdemir ile Mahmut Tuncer, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.