Şanlıurfa'da ‘isot' festivali düzenlenecek

si yapılacak olan isot festivali kapsamında 'en iyi isot' ile 'isot yeme yarışması' düzenlenecek.

Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik uluslararası platformlarda çalışmalar düzenleyen Büyükşehir Belediyesinin 2. isot festvali için hazırlıklar sürüyor. İsot Festivali'nin bu yılki buluşmasında çeşitli konserler, buluşmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecekken festivalin en merak edilen yarışması için detaylar belirlendi. 'En iyi isot' ile 'isot yeme yarışması' 5 ve 7 Ekimde yapılacakken yarışmada dereceye girenlere ödüller verilecek.

'En iyi isot yarışması'

Geçen yıl da yapılan 'En İyi İsot Yarışması' bu yıl 7 Ekimde düzenlenecek. Haleplibahçe'de bulunan Hamarat Eller Çarşısında yapılacak olan yarışmada jüri, isotların lezzeti, kıvamı, rengi ve tadına puanlar verecek. Yarışma sonunda puanların ortalaması baz alınarak dereceye giren isimler belirlenerek ödülleri verilecek. Buna göre 1.'ye 3 bin, 2.'ye 2 bin 500, 3.'ye 2 bin lira ile mansiyon ödülü olarak bin 500 TL para ödülü yarışmada sahiplerini bulacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler ise 17 Eylül- 04 Ekim 2018 tarihleri arasında 250 gramlık isotu ve kimlik fotokopisi ile Mahmut oğlu kulesi yanı Urfa Kent Müzesi bitişiği Turizm Tanıtma ve Müzeler Şube Müdürlüğüne başvurabilecekler.

'İsot yeme yarışması'

Festivalin en renkli duraklarından birisi olacak 'İsot Yeme Yarışması' ise 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Yine Hamarat Eller Çarşısında düzenlenecek yarışmada katılımcılar birer kilolar halinde önlerine konulan taze Urfa İsotundan yiyecek. İsteğe bağlı olarak ayran, ekmek veya su ile en çok isot tüketen yarışmacılar dereceye girmek için kıya sıya mücadele ederken, yine 1.'ye 3 bin, 2.'ye 2 bin 500, 3.'ye 2 bin lira ile mansiyon ödülü olarak bin 500 TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler ise 17 Eylül- 03 Ekim 2018 tarihleri arasında kimlik fotokopisi Mahmut oğlu kulesi yanı Urfa Kent Müzesi bitişiği Turizm Tanıtma ve Müzeler Şube Müdürlüğüne başvurabilecekler. Yarışmacılar ayrıca acıya karşı bir hastalığı olmadığına dair beyanda da bulunacak.