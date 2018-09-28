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Şanlıurfa'da ‘isot festivali' etkinlikleri sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali ‘tarladan sofraya isot serüveni’ ikinci ekinlik ile devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali ‘tarladan sofraya isot serüveni' ikinci ekinlik ile devam ediyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) geçtiğimiz gün gerçekleştirilen isot hasadı ile başladı. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında bir dizi programların gerçekleşmesiyle çeşitli etkinliklere konserlere ve yarışmalara ev sahipliği yapacak. Cumartesi Hamarat Eller çarşısında saat 16.00'da Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımı gerçekleştirilecek.


Tüm vatandaşları URFES'e davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın kültürünü ve damak lezzetlerini tüm dünyaya yayacakların belirtti.

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