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Şanlıurfa'da İsot Festivali

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali’nde (URFES) isot yeme yarışmasına katılanlar, 5 dakika içerisinde en fazla biberi yiyebilmek ter döktü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali'nde (URFES) isot yeme yarışmasına katılanlar, 5 dakika içerisinde en fazla biberi yiyebilmek ter döktü.


Hamarat Eller Çarşısı'nda yapılan etkinliğe katılan, aralarında kadınların da bulunduğu 40 yarışmacı, 5 dakika içerisinde en fazla biberi yiyebilmek için kıyasıya yarıştı. Katılımcıların acıdan daha az etkilenmesi için ayran, yoğurt, su ve ekmek tüketmelerine izin verilen yarışmada, ilginç anlar yaşandı. Acı isot yeme yarışmasında, 5 dakikada 585 gram biber tüketen Abdullah Okur birinci, 410 gram biber yiyen Ömer Demirkol ikinci ve 405 gram biber yiyen Yılmaz Beyaztaş üçüncü oldu.


Yarışmanın sunuculuğunu yapan komedyen Yavuz Seçkin'in şakaları ve taklitleri izleyenleri güldürürken, etkinliğin sonunda alandakilere tescilli yöresel lezzetlerden çiğ köfte ikram edildi.


Festival Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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