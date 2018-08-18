Şanlıurfa’da isotun üretim serüveni başladı

Kentin Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde oluşturulan alanda biberi isota dönüştürme serüveni başladı. Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle de mücadele eden isot üreticileri ve kadınlar, elle parçaladıkları ürünleri makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan isot yapım çalışması 19.00’a kadar sürdürülüyor. Hem Urfa salçası hem de kuru biberin üretildiği alanda fiyatlar ise kalitesine göre 15 ile 30 lira arasında değişiyor.

Yaklaşık 28 yıldır mesleğin içinde olduklarını belirten çiftçi Mustafa Işıkay, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin kolaylaştığını söyledi. Biber tarladan toplandıktan sonra hal pazarından aldıklarını ve bu alanda isota dönüştürme işlemine başladıklarını aktaran Işıkay, "Bizim Urfa isotu tarladan işçiler tarafından toplanır, daha sonra hal pazarına götürülür. Biz de gidip hal pazarından aldıktan sonra bu alana getirip isota dönüştürüyoruz. Burada işçiler tarafından sapları kesildikten sonra makinelere atılır ve tohum ile biber birbirinden ayrılır, daha sonra çadırlara serilir. Ardından havanın durumuna göre 1-4 gün arasında kurutulmaya bırakılır. Son aşama olarak naylonlara konulur ve ardından tekrar kurutulduktan sonra makine ile işlenir ve sofralara sunulur" dedi.

Şanlıurfa’nın hava şartlarında isot işinde çalışmanın zor olduğunu aktaran Işıkay, "Bazen hava sıcaklığı 50 dereceyi geçiyor. Hem hava sıcaklığı hem de biberin acılığı bize zor anlar yaşatıyor" diye konuştu.