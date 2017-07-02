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02 Temmuz 2017 12:25

Şanlıurfa’da jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda çok sayıda çalıntı motosiklet ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa’da jandarmadan güven ve huzur uygulaması

02 Temmuz 2017 12:25


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 52 noktada güven ve huzur uygulaması yapıldı. İl merkezi, ilçe girişleri ve kırsal mahallelerde yapılan uygulamada, araçların sahte, ikiz, çalıntı plaka kontrolleri yapılarak, plakaların uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Uygulamada 13 bin 649 şahsın kimlik sorgusu ile 893 motosikletin kontrolü yapılırken, 73 aranan şahıs yakalanarak bunlardan 7’si gözaltına alındı. 66 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 15 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 42 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ile 340 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.




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