Şanlıurfa’da kaçak bahis operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı Mahallesi’ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Sinan N., İbrahim N., Ahmet Ç. ve Veysi S. gözaltına alındı. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet bahis kuponu, 3 adet cep telefonu, 1 adet hesap defteri, 42 sayfa bahis bülteni ve bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.