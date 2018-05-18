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18 Mayıs 2018 14:34

Şanlıurfa’da kaçak bahis operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 3 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kaçak bahis operasyonu: 4 gözaltı

18 Mayıs 2018 14:34


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı Mahallesi’ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Sinan N., İbrahim N., Ahmet Ç. ve Veysi S. gözaltına alındı. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet bahis kuponu, 3 adet cep telefonu, 1 adet hesap defteri, 42 sayfa bahis bülteni ve bir miktar para ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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