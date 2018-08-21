Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

İlk olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan boğa, boş bir arsada Şanlıurfa Büyükşehir ve Haliliye belediyelerinin hayvan yakalama timleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı. Sakinleştirici iğne vurulduktan sonra bir kamyonun kasasına bağlanan boğa, yere düşürülme aşamasında sahiplerine zor anlar yaşattı.

İkinci kurbanlık kaçma olayı da Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi’nde yaşandı. Sahibinin elinden kaçan boğa, bir iş yerinin bahçesinde sıkıştırıldı. Burada ekiplerce sakinleştirici iğne yapılan boğa, bir süre daha kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sakinleştirici iğnenin etkisini göstermesiyle uysallaşan boğa, bölgeye gelen kasap tarafından kesildi.