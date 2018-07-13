Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Haleplibahçe Mahallesi’nde yaşandı. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Halit M. ve Halit D. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen bir yaralı da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.