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Şanlıurfa’da kan davası ölümle sonuçlandı


Olayın başlangıcı 2012 yılında Harran’a bağlı Damlasu kısal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden başladı. İddiaya göre, C.K.’nın babası S.K., silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettikten sonra kan davası başladı. S.K.’nın ölümünün ardından çocukları köyden ayrılarak başka bir kente yerleşti. S.K.’nın çocukları, babalarının ölümünden Mehmet Ç. ve Mehmet Ç.’nin dayılarını sorumlu tuttu. Bu olayla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle kimse tutuklanmadı.


Kan davasına dönüştüğü ileri sürülen olay sonrası yaşanan ikinci olay ise dün Harran ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinin yakınında yaşandı. Mehmet Ç., ailesinin içerisinde bulunduğu aracın yakınında C.K.’nın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İlk olarak Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edildi. Mehmet Ç., hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe merkezinde PTT şubesinin yakınında yaşanan olayın ardından tetiğe basan ve kaçan C.K. ise Özel Harekat Polislerinin ’drone’ ile yaptığı arama sonucu yakalandı. Yakalanan C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Öte yandan yaşanan silahlı saldırıda C.K.’nın silahından çıktığı iddia edilen kurşunların içerisinde çocukların da bulunduğu araca da isabet ettiği öğrenildi. Yaşanan olayda çocuklar şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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