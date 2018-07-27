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27 Temmuz 2018 23:49

Şanlıurfa’da kanlı ay tutulması

Kanlı Ay tutulması Şanlıurfa’dan net bir şekilde izlendi.

Şanlıurfa’da kanlı ay tutulması

27 Temmuz 2018 23:49


Kanlı Ay tutulması tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da net bir şekilde izlendi. Dünyanın güneş ile ay arasına girdiği tutulma sırasında ayın görünen yüzünün yaklaşık 1 saat 43 dakika boyunca bakır renginde kalacağı öğrenildi. Akşam saat 20.13’te başlayan tutulmanın saat 02.30’da tamamlanması bekleniyor. Son yüzyılın en uzun ve en büyük kanlı ay tutulması sırasında Dünya ve Mars’ın birbirine en yakın konuma geleceği belirtildi. Kanlı ay tutulması Türkiye ile birlikte aynı konumda bulunan birçok Asya, Afrika ve Avrupa ülkesinden de izlenebiliyor.




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