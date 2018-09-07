Şanlıurfa’da kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş akşam saatlerinde evine gittiği sırada 2 kapkaçı tarafından telefonu çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden polislere şahısların eşkallerini veren vatandaş, polisi harekete geçirdi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda eşkallere uyan iki şahsı tespit eden ekipler, şahıslardan siyah tişörtlü olan B.T. ve M.E.A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.