Şanlıurfa'da karaciğer nakil kursu programı düzenlendi

Harran Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi işbirliğiyle Karaciğer Nakli ve endosonografi kursu özel bir otelde düzenlenen programla gerçekleşti. Atakent Acıbadem Üniversite Organ Nakil Sorumlusu Prof. Remzi Emiroğlu Şanlıurfa'da verdiği seminer ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerini organ nakli hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa'da karaciğer nakli yapılabilir hale geldiğini belirten Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, “Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi olarak ülkemizdeki en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi olan organ yetmezlikleri, özellikle karaciğer yetmezliği konusunda yatırımlar yapmaya başladık. Ülkemizdeki hastalıklara daha iyi bir hizmet sunabilmeleri, yapılmayan karaciğer nakillerin çevremizde artık yapılması için altyapı tamamladık. Hocalarımızın katılımıyla artık şehrimizde organ nakli, karaciğer nakli yapılabilir hale geldi. Bugünkü toplantıda birçok hocalarımızla beraber bölgemize ve şehrimiz adına çok değerli bir bilimsel katılımla ilgili bilgilendirme yapılacak. Biz "organlarınızı, hayata bağışlayın" slogan ile yola çıktık. Organ bağışı haftası etkinlikleri içerisinde bulunması gereken bu organlarımızı bağışlayarak birçok insanı kurtarabilirsiniz. Organ naklini bekleyen hastaların nakil dışında bir tedavileri yok” dedi.

Harran Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Prof. Mehmet Yılmaz ise, “Biz Harran üniversitesi Tıp Fakültesinde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Şanlıurfalı hemşerilerimiz kendi hastanelerin de karaciğer nakli olmaktadır. Karaciğer nakli yapı yaklaşımı gerektiren olay eksiklerimiz, ödemelerimizi tamamladık karaciğer nakline başladık ve başarılı bir şekilde gider diyoruz. Yönetim arkamızda organ nakli gerçekten zor, en karmaşık ameliyatların da birisidir şuana kadar yaptığımız organ nakillerinden anında müdahale ederek yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de organ nakli iyi bir noktaya geldi”

İstanbul Atakent Acıbadem Üniversite Organ Nakil Sorumlusu Prof. Remzi Emiroğlu da, “Türkiye'de organ nakli çok iyi yere geldiğini, çok özveri ile çalıştığını ve bu sayede belki Türkiye'deki en ileri ülkelerinde birisiyiz ve hala çok önemli problemlerimiz var. Özelikle kadavra bulmakta çok zorlanıyoruz ve bu gün burada herkese bu programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özel bir otelde gerçekleştirilen programa, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Mehmet Akif Altay, İstanbul Atakent Acıbadem Üniversite Organ Nakil Sorumlusu Prof. Remzi Emiroğlu, Harran Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Prof. Mehmet Yılmaz ve çok sayıda hekim katıldı.