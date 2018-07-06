Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 18:13

Şanlıurfa’da Karakoyun köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karakoyun Köprülü Kavşağı çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa’da Karakoyun köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

06 Temmuz 2018 18:13


Şanlıurfa’ya 11 yeni bulvar, köprülü kavşaklar, çelik köprüler ve yeni yollar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İpekyol Caddesi üzerindeki Karakoyun Köprülü Kavşağı çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep karayoluna transit geçişin yanı sıra Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara mahalleleri için hayati önem arz eden Karakoyun Köprülü Kavşağındaki fiziki çalışmalarına başlanılan bölgede çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yıl sonunda kavşağı trafiğe açacaklarını söyledi.


“Şanlıurfa ulaşımını rahatlatacağız”


Amaçlarının Şanlıurfa genelinde trafiği rahatlatmak olduğunu belirten Çiftçi, "Karakoyun Köprülü kavşağımız başladı. Yüklenici firmamız var gücüyle tüm ekibiyle şantiyesini kurdu. Köprülü kavşağımız Şanlıurfa’nın trafik anlamında kalbi durumunda. Özellikle Süleymaniye Mahallesi, Ak Şemsettin Mahallesi, Hızmalı, Şehitlik ve Karakoyun Mahallerinin trafiğini çözebilecek ve aynı şekilde yol genişletmeden dolayı halkımızın İpekyolu olarak bildiği E5 Karayolunun da genişlemesine yol açıyor. Önemli ve maliyetli bir proje. Büyükşehir’in Ulaşım Daire Başkanlığı proje üzerinde aylarca çalıştı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız projenin uygulamasını güzel bir şekilde Ulaşım Dairesi ile birlikte uyguluyorlar" dedi.


"Kavşak yıl sonunda trafiğe açılacak"


Şanlıurfa’yı vizyonel projelerle geleceğe taşımak için Büyükşehir kadrolarının yoğun mesai içerisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehirle büyük projelere kavuşuyor. Yıllardır bekleyen hiç kimsenin cesaret edemediği bu projelere bugünkü Büyükşehir kadroları cesaretle işin içine giriyor. Şanlıurfa böyle projelerle marka şehir olur. Sorunlarından kaçmayacak, sorunların üstüne gidecek ve gittiği zaman çözüm bulduğunda Şanlıurfa artık her şekliyle ortaya çıkmış olacak. Yine Karakoyun’un sağ ve solu yol haline gelip oradaki mahallelerin ana artere tahliyesini bu şekilde trafik olarak sağlamış olacağız. Bu projeler Şanlıurfa’ya hayat verecek, katma değer verecek. Şanlıurfa’yı bölgenin parlayan yıldızı olarak markalaşmasında bu projeler damgalarını vuracak. Allah’ın izniyle 2018 yılının sonunda da hep birlikte gelip Karakoyun Katlı köprülü kavşağımızı birlikte açmış olacağız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç