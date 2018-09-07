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07 Eylül 2018 19:26

Şanlıurfa’da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 tutuklama

Şanlıurfa’da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 tutuklama

07 Eylül 2018 19:26


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz çarşamba günü Eyyübiye ilçesindeki eski Eyyübiye Polis Merkzi yakınlarında yaşanmıştı. Ömer Çakallı ile ağabeyi Mustafa Çakallı’nın, arasında çıkan her iki kardeşte hayatını kaybetmişti. Polis olayla ilgili başlattığı incelemeyi derinleştirerek, cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen M.Ç.’nin Akçakale ilçesi kırsal Karatepe Mahallesi’nde olduğunu bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda yakalanıp gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.




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