Şanlıurfa’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Harran-Akçakale yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin aşırı hız yaptığı iddia edilen Mevlüt T., yönetimindeki 01 PL 680 plakalı araç ile Recep K., yönetimindeki 63 ZU 598 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Recep K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Recep K.’nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, diğer yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.