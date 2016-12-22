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22 Aralık 2016 17:23

Şanlıurfa’da kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kaza: 2 yaralı

22 Aralık 2016 17:23

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hafif motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayip Erdoğan Bulvarı, Uçaksavar Kavşağında meydana geldi. Aşırı hız yaptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü Mehmet K. tali yoldan ana yola giren hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan sürücü M.K. ve arkasında oturan arkadaşı vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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