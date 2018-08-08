Şanlıurfa’da kazalar kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Işıklarda bekleyen bir otomobil yeşil ışığın yanmasıyla çıkış yaparken, hızla gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada karşı yönden hıza gelen otomobil takla attıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. İkinci kaza ise Şanlıurfa merkezde meydana geldi. Kavşaktan ana yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazalar saniye saniye şehir güvenlik kameralarına yansıdı.