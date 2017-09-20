Şanlıurfa’da kış hazırlıkları başladı

ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirli bir program dahilinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan tüm yağmur suyu ızgaralarının temizliğini yaparken aynı zamanda cadde ve sokaklardaki yağmur suyu kanallarını, rögarlar ve kanalizasyon hatlarını temizliyor. Bu çalışmalar esnasında iş makinelerinin ve araçların giremediği, tarihi öneme sahip noktalarda ise personeller el yordamı ile ızgaraları tek tek temizleyerek bakım-onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıklıgöl, Gümrük Hanı, Attar Pazarı, Kunduracı Pazarı ile civarında bulunan camiler gibi bir çok alanda kanalizasyon temizlik çalışmasını sürdüren ekipler, tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırıyor ve mazgallar dezenfekte edilerek pis kokular engelleniyor. Yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması için yoğun ve kalabalık olan tarihi ve turistik alanlarda da çalışmalar sürüyor.