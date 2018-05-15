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15 Mayıs 2018 14:12

Şanlıurfa’da kısmen çekilen sel suları geride büyük hasar bıraktı

Şanlıurfa’da yaklaşık iki haftadır devam eden ve zaman zaman sele neden olan yağışlı hava bölgeyi terk ederken, geride ise büyük hasar bıraktı.

Şanlıurfa’da kısmen çekilen sel suları geride büyük hasar bıraktı

15 Mayıs 2018 14:12


Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta devam eden yağış, zaman zaman su taşkınları ve sellere neden oldu. Yağışların son bularak sel sularının kısmen çekilmesiyle birlikte Suruç ilçesi kırsalında meydana getirdiği hasar da gün yüzüne çıktı. Kırsal mahallelerdeki bir çok evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken hayvanlar ise telef oldu.



Sel suları isot tarlalarını yuttu


Sel özellikle ilçe kırsalındaki tarım arazilerini vurdu. Sel sularının altında kalan tarım arazileri büyük zarar görürken isot ve patlıcan tarlaları da adeta göle döndü. Evleri ve tarım arazileri zarar gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar devletin kendilerine yardım etmesini ve yetkililerin bölgeye gelip hasar tespit çalışması yapmasını istedi.




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