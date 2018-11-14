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Şanlıurfa'da kömür dağıtımına başlandı

Şanlıurfa’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 24 çuval kömür dağıtımına başlandı.

Şanlıurfa'da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 24 çuval kömür dağıtımına başlandı.


Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 3 ayrı bölgede kömür dağıtımına başlandı. Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki boş arsalarda dağıtımı yapılan kömürün kış bastırmadan tamamen dağıtılması amaçlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, daha önce bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında aldıkları kömür fişleri ile yetkililer tarafından servislerle alana getiriliyor. Burada işçiler tarafından kamyonetlere yüklenen kömür, daha sonra ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.


Her ihtiyaç sahibi haneye 24 çuval kömür dağıtımı yapılırken, vatandaşlar kömür dağıtımı için yetkililere teşekkür etti.

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