Şanlıurfa'da köylülerin su çilesi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kırsal bir mahallede vatandaşlar içme suyunu tankerlerle sağlıyor.

Birecik ilçesine bağlı Aşağı Habip kırsal mahallesinde yaşayan köylüler, Fırat Barajı'nın yakınlarında olmalarına rağmen mahallelerinde içme suyu olmadığı için tankerlerle su ihtiyacını karşılıyor. Belediyeye ait büyük su tankerleriyle mahalleye getirilen içme suyu, sırasıyla evlerin önündeki vatandaşlara ait 7 tonluk su tankerlerine 105 lira karşılığında aktarılıyor. Daha önceleri su kuyularından su ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten vatandaşlar, kuyunun kurumasıyla 10 yıldır bu şekilde yaşadıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, köyde su şebekesinin olduğunu fakat suyun şebekeden gelmediğini öne sürerek, yetkililerden su sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Müslüm İnanç, su olmadığı için aldığı 7 tankerle kendisi ve iki oğlunun evlerinde su ihtiyacını karşıladığını belirtti. İnanç, “Yıllardır bu şekilde tankerlerle su ihtiyacımızı karşılıyoruz. 7 tane bize ait tanker bu hayatlı evde var. Bizde vatandaşız. Bizim de su ihtiyacımızın artık karşılanmasını istiyoruz” dedi.

Mahallede bulunan diğer vatandaşlar da yetkililerin su sorununa çözüm bulmasını istedi.