Şanlıurfa’da Kudüs mitingi

Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı’nda Kudüs mitingi gerçekleştirildi. Mitinge Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Halil Özcan ile ilçe belediye başkanları, il parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda miting alanını dolduran binlerce vatandaş, tekbir getirip sloganlarla ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Filistin ve Türk bayraklarının taşındığı mitingde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kudüs, ecdadımız tarafından 400 yıl adaletle yönetildiği bir İslam coğrafyasıdır. Bugün bu meydanı dolduran siz kıymetli kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Kudüs fethiyle Kudüs topraklarına barış, adalet ve huzur getiren, Kudüs’ün unutulmaz ilk fatihi Hz. Ömer’e, ’Kudüs ve Mescid-i Aksa Haçlıların işgalinde olduğu müddetçe ben nasıl olur da gelebilirim, sevinebilirim, hele gözüme nasıl uyku girebilir’ diyen büyük komutan Selahattin Eyyübi’ye, ’Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir, milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır’ diyen Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han’a ve burada canını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Başkanı İbrahim Coşkun ise, İsrail devletini tanımadıklarını belirtti. Yaklaşık 2 saat süren miting sonrası vatandaşlar olaysız şekilde alandan ayrıldı.