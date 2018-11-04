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Şanlıurfa'da memur adayları sınava girdi

Devlet kuruluşlarına memur olarak atanmak isteyen iki yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans Sınavı Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da başladı.

Devlet kuruluşlarına memur olarak atanmak isteyen iki yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans Sınavı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da başladı. saat 10.00'da memur adayları sınıflara alındı. 15 dakika kuralına takılmak istemeyen memur adayları sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. 15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Memur adayları içeride ter dökerken aileleri ise, okul bahçesinde oturup yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.


Genel Yetenekten 60 ve Genel Kültürden de 60 olmak üzere 120 sorudan oluşan sınav, 130 dakika sürecek.


İki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim okullarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunanlar sınava girebiliyor. KKTC'de ise saat 09.00'da başlayan KPSS Ön Lisans Sınavının sonuçları ise ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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