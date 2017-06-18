Şanlıurfa’da Mevlana coşkusu

Mevlana’da Ramazan adlı sohbet ve iftar programı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği’nin organizasyonuyla kente gelen Bursa Karabaş Veli Dergahı Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ’ın konuşmacı olarak katıldığı sohbette, Şanlıurfalı binlerce vatandaş katılarak Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı. Etkinlikte bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Ramazan ayının birlikteyken daha anlamlı olduğunu belirterek, "Allah’a şükürler olsun ki kardeşlik ikliminin, dayanışmanın, kaynaşmanın, yardımlaşmanın Halil İbrahim bereketiyle dolup taştığı bir Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. İsmi Rabia olan bu meydanda milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin tek olduğunu, en veciz bir şekilde birlik duygusunu bu iftar vesilesiyle bir daha idrak ediyoruz" dedi.

"15 Temmuz’da umman olduk"

Konuşmasında, 15 Temmuz’da bir ve beraber olmanın kazanımlarını da hatırlatan Vali Tuna, "Aynı zamanda Hz. Mevlana’nın manevi iklimine doğru bir gönül yolculuğu yaşayacağımız bu nezih akşamda, onun gönül gözüyle bakışına olan özlemimizi bir kez daha yüreklerimizde duyuyoruz. Sözümüz özümüze, yüzümüz gönlümüze, önümüz yönümüze uygun olmalıdır. Oysa güzel dinimizi hain ve çirkin emellerine alet edenler, riyayı yol edinmişlerdir. 15 Temmuz gecesi sadece milli iradeye kurşunlar sıkılmadı, sadece Meclis bombalanmadı. O gece dini değerlerimiz de ayaklar altına alınmıştır. Bu bakımdan riyakarlığı bir yaşam biçimi haline getirenlerin maskesi 15 Temmuz’da düşmüştür" şeklinde konuştu.

"Şanlıurfa’da büyük bir aileyiz"

Hz. Mevlana’nın öğretilerinden örnekler veren Vali Tuna, "Bu nezih akşam vesilesiyle Mevlana misali asıl maksadımızı tekrar hatırlarımıza düşüreceğiz. Sınırlarımız ötesinde insanlığa yaşatılan zulümlere, acılara, savaşlara duyarsız kalamayız. Ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığına yönelik olumsuz tutumları görmezden gelemeyiz. İçeride ve dışarıda, yüce devletimizin itibarını hedef alan her türlü şer, nifak ve iftira çabalarına karşı gevşeklik göstermemiz söz konusu bile olamaz. Çünkü bizim ülkemize, vatanımıza dair yüreklerimizde yeşerttiğimiz dertlerimiz vardır. Çünkü vatan sevgisini imandan sayan bir gönül medeniyetinin mensuplarıyız" dedi.

Peygamberler şehrinde Ramazan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, Ramazan ayının manevi ikliminin Peygamberler şehrinde tüm güzelliğiyle yaşandığını ifade ederek, “Yavaş yavaş son haftaya giriyoruz. Bu güzel ayın bize vermiş olduğu feyzi toplum olarak birlikte yaşıyoruz. Allah’ın izniyle bayrama da hep birlikte sağlıklı bir şekilde ülke olarak, şehir olarak gireceğiz. İnşallah hepimiz tutmuş olduğumuz oruçların, kıldığımız namazların, yapmış olduğumuz hayırların, zekatların Yüce Allah’ımız tarafından kabul edilmesini niyaz ediyoruz. Buraya katılımınızdan dolayı hepinize Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Valimizin şahsında programa emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kulandı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sohbet ve iftar programına, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile eşi Pervin Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, teravih namazından sonra Balıklıgöl amfi tiyatroda da sürdü.