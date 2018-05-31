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31 Mayıs 2018 16:20

Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da yolda giderken dengesini kaybeden 2 kişi motosikletten düşerek yaralandı.

Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı

31 Mayıs 2018 16:20


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çobandere mevkisinde meydana geldi. Abdulkadir Ç. (20), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada, sürücü ile arkasında oturan Mehmet Ç. (15), yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alına yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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