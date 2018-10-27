Şanlıurfa'da Müslüm filmi oyuncularına yoğun ilgi

Şanlıurfa'da özel bir alışveriş merkezinde dün vizyona giren Müslüm filminin oyuncularına Şanlıurfa'da izleyicilerle bir araya geldi.

Sinemaseverler ile müzik severlerin uzun zamandır beklediği “Müslüm” filmi dün vizyona girdi. Filmin oyuncularından Gürses'in babasını canlandıran Turgut Tunçalp, annesini canlandıran Ayça Bingöl ve çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, filmin gösterimi öncesi bir AVM'nin sinema salonunda izleyicilerle bir araya geldi. Filmin izlenmesi tavsiyesinde bulunan oyuncular daha sonra salonları gezerek seyircileri selamladı.

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in annesini canlandıran Ayça Bingöl, “Bu ölüm Müslüm'ün hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Bütün şarkılarındaki acısı yaşadıklarıyla ilgilidir. Muhterem Hanımla bir araya geldikten sonra tekrar hayata umutlu bakmaya başlamış. Hayatının geneli çok üzücü bir hayat ancak buna rağmen devam demiş. Filmin ne kadar izleneceğini bilemem ama çok izleneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin her kentinden kişilerin ve yurt dışındaki Türklerin merakla beklediği bir film ondan izleneceğine eminim” dedi.

Müslüm filminde Müslüm Şanlıurfalı sanatçı Şahin Kendirci ise Müslüm babanın gençliği canlandırmak benim için gurur verici olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini belirtti.