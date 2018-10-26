Şanlıurfa'da Müslüm'e büyük ilgi

Tüm Türkiye'de aynı anda gösterime giren filme memleketi Şanlıurfa'da yoğun ilgi oldu.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan ve “Baba” olarak bilinen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan “Müslüm” filmi vizyona girdi. Sabah saatlerinden itibaren gösterime giren film için memleketi Şanlıurfa'da büyük bir heyecan yaşandı. Sıraya giren vatandaşlar, bilet alıp filmi izledi. Filmi izledikten sonra kameralara konuşan Şanlıurfalılar, filmi çok sevdiklerini söyledi. Filmi izlemek isteyenlerin yoğun ilgi nedeniyle önceden biletlerini aldıkları belirtildi.

Ayla'nın yapımcıları Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım, Müslüm filminin de yapımcılığını üstlenirken Can Ulkay ve Ketch ise filmin yönetmenliğini yaptı. Filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.