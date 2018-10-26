İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da Müslüm'e büyük ilgi

Sinemaseverler ile müzik severlerin uzun zamandır beklediği “Müslüm” filmi gösterime girdi.

Tüm Türkiye'de aynı anda gösterime giren filme memleketi Şanlıurfa'da yoğun ilgi oldu.


Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan ve “Baba” olarak bilinen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan “Müslüm” filmi vizyona girdi. Sabah saatlerinden itibaren gösterime giren film için memleketi Şanlıurfa'da büyük bir heyecan yaşandı. Sıraya giren vatandaşlar, bilet alıp filmi izledi. Filmi izledikten sonra kameralara konuşan Şanlıurfalılar, filmi çok sevdiklerini söyledi. Filmi izlemek isteyenlerin yoğun ilgi nedeniyle önceden biletlerini aldıkları belirtildi.


Ayla'nın yapımcıları Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım, Müslüm filminin de yapımcılığını üstlenirken Can Ulkay ve Ketch ise filmin yönetmenliğini yaptı. Filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.