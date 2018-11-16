Şanlıurfa'da müzik gecesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Konseri ile devam etti.

Tarihi, kültürü ve sosyal yapısı ile dünya genelinde adından söz ettiren Şanlıurfa, şimdi de müzik alanında hak ettiği yere gelebilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 gün sürecek olan müzik Sempozyumu ve etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ilk gün programını Mehmet Akif İnana Konferans Salonunda gerçekleştirilen müzik gecesi ile devam ettiriyor.

Geceye bir çok müzik sever katılırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Ünlü ses Sanatçısı Mehmet Özbek ve çok sayıda kurum amiri katıldı.

Gecede Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi, Bir birinden güzel mahalli müzikleri ile gelen konuklara müzik şöleni yaşatırken, ünlü Sanatçı Mehmet Özbek ise Şanlıurfa Müziğinin geçmişini, kalitesini ve kültürde bıraktığı izleri anlattı.

Şanlıurfa'nın müziği, kültürü ve tarihi yapısı ile bir mozaik olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç, “Mehmet Özbek Hocamız, Sıra gecesi topluluğu hakkında çok güzel detay bilgiler verdi. Sıra Gecesi kültürünün sadece müzikten ibaret olmadığını aslında bir örf adet ve geleneklerin yaşatıldığı bir gece olduğundan bahsetti. Müzik ile konuların sadece sıralarda konuşulduğu, diğer sohbetlerde ise kentin ve bölgenin sorunları ile sosyal problemlerin görüşüldüğü belirmişti. Hocamızın bu detaylı bilgilendirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu derken bölgede yaşayan Ermeni'sinden, Yahudi'sine ve Müslümanların ortak bir kültüründen bahsettik. Bunu da sosyal medyada yanlış yöne çekenler olmuş. Urfa bir mozaiktir bunu kabul etmek zorundayız, Urfa'da Ermeni'de, Yahudi'de, Süryani'de ve Müslümanlarda yaşamıştır, bu yaşayışta Şanlıurfa'mıza bir çok eserler bırakmıştırlar. Bunun ile birlikte ortak bir kültür oluşmuştur, bizler bu kültürü yok etmeye çalışacağımıza bu kültürün güzelliklerini algılamaya ve gelecek yarınlara taşımaya gayret edelim” diye konuştu.

Öte yandan, gün boyunca süren etkinliklerde ritmin ustası olarak bilinen Sanatçı Cem Berhamalı tarafından Rabia Meydanında çalgılı aletlerden ritim gösterisi yapıldı.

Müzik şehri Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Berhamalı, “Bu anlamlı programın Müzik şehri Şanlıurfa'da olması çok güzel, bu programı düşünerek hayata geçiren Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.