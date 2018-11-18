Şanlıurfa'da müzik sempozyumu 63 bildiri ile tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu” düzenlenen son oturumlarla tamamlandı. 63 bildirinin sunulduğu sempozyum 12 bin yıllık Şanlıurfa'nın kadim tarihinden bugüne olan müzik serüveni hakkında bilimsel bir çalışma ortaya koydu.

Yurt içi ve yut dışından çok sayıda akademisyenin katılım gösterdiği Sempozyum, Gaptem'de 3 gün süren oturumlar ve bildirilerin sunulmasının ardından düzenlenen genel bildiriler ile tamamlandı.

Geçmişten bugüne müziğin her alanda etki gösterdiği müzik şehri Şanlıurfa'da, Şanlıurfa müziğinin hak ettiği yere gelmesi için bilimsel kaynak oluşturuldu. Üç gün boyunca düzenlenen oturumlarda 63'e yakın bildiri görüşülüp sunulurken Şanlıurfa müziği hakkında akademik çalışmalar yapıldı.

Oturumların kapanış senfonisine katılarak katılım gösteren tüm bilim insanlarına teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Müzik şehri Şanlıurfa'nın dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kapanış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Müzik evrenseldir, Şanlıurfa müziğini bir Sempozyum ile değişik bakış açıları ile bilimsel bir şekilde hocalarımız tarihini, sebeplerini, sonuçlarını, zenginliklerini, coğrafyasını ve millet olarak onun yaşayış şeklini masaya yatırmış durumdadır. Genel olarak baktığımızda insan doğa ile temas kurduğu an bir rüzgâr ile ağaçların çıkarmış olduğu ses müziği oluşturur. Bir akarsuyun çıkardığı ses, çölde bir kumun Sirkülasyonu ve börtü böceğin çıkardığı ses aslında ham müziği oluşturur. Bu sefer insanoğlu tarafından da insani duygulardan geçirmek sureti ile notalar ile destekler. Müziği biraz evrensel boyutta değerlendirdiğimizde aslında insanlar arasında nasıl bir bağ kuracağını nasıl bir iletişim aracı olacağını oluşturur, müzik bir barıştır ve müzikli hiçbir kavga göremezsiniz dünyada” dedi.

Urfa Müziği tarihi bulguların ışığında tartışılıp görüşüldüğünü belirten Nihat Çiftçi, “12 bin yıllık olan bu şehrimizde geçmişten gelen toplum içerisindeki bu yaşam tarzını Bilim adamlarımız sayesinde elde edilecek dokümanlar ile sınırlar ötesine taşıyalım. Şanlıurfa müziği ile ilgili bir kaynak yok ise bu değeri diğer ülkelere, diğer kıtalara transfer edemeyiz. Şehrimiz adına bizler uygulayıcılarız, bilim adamlarımızın sunmuş olduğu zengin bilimsel araştırmalarını uygulayan kişileriz. Şükürler olsun ki toplum hafızası ile dilden dile sesten kulağa ve ömürden ömre taşınarak bu kültürümüzü geleceğe taşımak için bilimsel bir çalışma yaptık” ifadelerine yer verdi.

Müzik zenginliğimiz, sokaklardan başlıyor

“Bilim adamlarımızın yapmış olduğu bu değerlendirmelerin bizim için çok önemli bir zenginlik olduğu belirtmek istiyorum” diyen Çiftçi, “ Şehrin yöneticileri olarak elde edilen bilgileri bir rehber olarak kabul edeceğiz. Zengin bir şehir olduğumuzu biliyoruz, farklı yorumlar ve kavramlar bir zenginliktir aslında. Ortada bir şey var ise karmaşa ile sağlanır ve bu karmaşa içerisinde bilime dönüşen bu kavramları sistematik bir hale dönüştürerek doğru bir şekilde gelecek nesillere kaynakları ile aktarmaktır amacımız. Bilim adamlarından beklentimiz de budur. Sokakta bir karmaşa olabilir ama kütüphanede sisteminize edilmesi lazım. Unesco'ya müracaatımız birçok şeyi ifade ediyor, biz bir müzik şehriyiz diyoruz ve şehrimizi bu şekilde yorumluyoruz. Dolayısı ile tarihimizin bize getirmiş olduğu bu mirası uluslararası anlamda Unesco tarafından tescil görmesini istiyoruz. Tabi ki reklamı ve tanıtımı ile bu şehrimize birçok değer katacak ve standardını verecek. Artık bizler bir müzik faaliyetine girdiğimizde standart bir bakış açısı ile hareket edeceğiz” diye konuştu.