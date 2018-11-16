Şanlıurfa'da müzik sempozyumu devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da müzik sempozyumu ve etkinlikleri” devam ediyor.

Şanlıurfa'nın geçmişten bu güne süre gelen müzik değerlerini gün yüzüne çıkarmak için başlatılan sempozyum ve etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerin 2. gününde Tarihi Gümrükhan'da bir birinden renkli müzik gösterimi sergilendi. Tarihi mekana gelen yerli ve yabancı konuklara müzik şöleni yaşatılıyor. İlk olarak sahne alan Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi, mahalli türküler seslendirdi. Ardından Şanlıurfa'nın müzik değerlerinden olan, Kürt edebiyatını yüz yıllarca ayakta tutan ve yaşanmış olayları müzikal bir şekilde anlatan dengbejler, farklı ezgilere sahip eserlerini söyledi.