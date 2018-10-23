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Şanlıurfa'da narlıdere köprülü kavşağı trafiğe açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü'nün iki yakısını birbirine bağlayacak olan 3 katlı narlıdere viyadük ve köprülü kavşağında çalışmaları inceledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, kavşağın GAP bulvarı kısmının trafiğe açılacağını belirtti.


Çalışmaları değerlendiren Çiftçi, "Şanlıurfa'mız için en önemli projeler arasında yer alan Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı'mızda çalışmalar devam ediyor. Çünkü Karaköprü ilçemizin 35 metrelik çevre yolunu aks olarak birbirine bağlayan bir köprülü kavşak. Aynı şekilde GAP Bulvarına transit bir geçiş sunuyor. Ve üzerindeki döner kavşakla trafiği her yöne dağıtıyor. Artık Narlıdere Köprülü Kavşağımızın sonuna geldik. GAP bulvarını 3 gün sonra trafiğe açıyoruz. Üzerindeki döner kavşak ve alt germeli viyadük sistemi de önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak" diye konuştu.

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