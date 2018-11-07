Şanlıurfa'da öğrenci servislerine denetim

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taşımalı eğitimde kullanılan araçlar denetlendi.

Sabahın ilk ışıklarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, jandarmalar eşliğinde yol kontrolüne çıktı. öğrenci taşımacılığında kullanılan araçlar tek tek denetlendi. Denetlemelerde araçların öğrenci kapasitesi ve öğrencilerin güvenliklerine dikkat edildi. Kurallara uymayan veya eksikleri bulunan araçlara cezai işlem uygulanırken, öğrencilerin güvenliklerini tehlikeye atacak durumlara karşı önlemler alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, “Burada çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle sabahın ilk ışıkları ile jandarma ekiplerini de yanımıza alarak yola çıktık ve öğrencilerimizi taşıyan araçları denetledik. Kurallara uymayan araçlara cezai işlem uyguladık. Bu tür denetlemelerimiz sürecek. Hiç kimsenin çocuklarımızın hayatı ile oynamasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.