Şanlıurfa'da öğrencilere çevre bilinci eğitimi

Okullarda çocuklara temiz bir çevrenin önemi anlatmak için çevre bilinci eğitimleri düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez tiyatro oyunu ile çocuklara çevreye saygı ve korumaya yönelik bilinçlendirme sağlıyor. Bu kapsamda çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi için hazırlanan tiyatro gösterimi büyükşehir belediyesi tiyatro ekibi tarafından düzenlendi. Çocukların çevreyi ve doğayı koruma bilinci edinmesi, geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetlerine katılması, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşmasını hedeflendi. Ayrıca tiyatro gösteriminin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, yaşanılabilir bir dünya için temizliğin ve çevre bilincinin önemini anlattıktan sonra, atık pil, yağ, diğer geri dönüşüm ürünlerini büyükşehir belediyesinin atık kutularına atmalarını belirtti. Ayrıca çevre koruma ekipleri gittikleri her okula verilen eğitimin daha kalıcı olması için de okullara boş atık yağ ve pil kutuları bırakıyor. Doldurulan her atık yağ bidonuna karşılık okullara bir kova yağlı boya veriliyor.

Öte yandan okullara yönelik başka bir çalışma daha yapan Büyükşehir Belediyesi 'Büyükşehirle okulum daha güzel' sloganıyla her hafta bir okulda boyama etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikte talebi olan okullarda gerekli kontrollerinin ardından okulun duvarlarına gerekli zemin çalışmasının ardından öğrencilerle birlikte duvarlara desen çalışması yapılıyor.