Şanlıurfa'da öğrencilere kitap dağıtıldı

Şanlıurfa'nın genelinde büyük bir okuma seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde bastırdığı 95 adet farklı eserlerden 1 Milyon adet kitap dağıtmayı planlıyor. Bu kapsamda her gün farklı bir ilçede kitap dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da geniş kapsamlı bir okuma seferberliği başlattı. Bu kapsamda Haliliye ilçesine bağlı Ziyaeddin Akbulut Ortaokulunda gerçekleştiren kitap dağıtım programına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kitap okumanın önemine değinerek öğrencilerin eğitimine katkıda bulunduklarına vurguda bulundu. Eğitime ve gençlere yönelik çalışmaları ile 7'den 70'e her kesimin takdirin toplayan Büyükşehir Belediyesi, 19.4 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'nın geleceğini oluşturan gençlere doğru bir alt yapı birikimi sağlıyor.

Öte yandan Hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS Sınavı öncesi, Özel bir eğitim merkezi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen Eğitim Kampını da ziyaret eden Çiftçi, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Çiftçi, eğitimin bireyler üzerindeki olumlu değişimine ve geleceğin kamu personellerinin ülkenin gelişimine yol gösterici faktör olduğunu dile getirdi.