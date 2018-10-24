Şanlıurfa'da öğrencilere tarihi mekanlar tanıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Şanlıurfa'yı tanıyalım' projesi kapsamında öğrencilere tarihi ve kültürel yerler tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Şanlıurfa'yı tanıyalım projesi' kapsamında Siverekli öğrencilere Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdirdi. Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz ulaşım yemek ve diğer ihtiyaçları sağlanarak, rehberler eşliğinde tarihi ve kültürel yerler tanıtıldı. Siverek İlçesi kırsal mahallesinden gelen öğrenciler 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'yı kapsamlı bir şekilde gezerek, ilk defa Balıklıgöl, Tarihi Sokaklar, Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi, Mozaik Müzesi, Mutfak Müzesi, Kent Müzesi, Müzik Müzesi'ni görmenin ve kentin tarihi derinliğini hissetmenin heyecanını yaşadı. Siverek Mahallesi Gürakar İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Özgür Ercek, "Okulumuz Siverek'e 38 kilometre Şanlıurfa'ya 130 kilometre uzaklıkta biz bugün Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdik. Balıklıgöl, Kent Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesine gittik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Kırsal mahallelerdeki dezavantajlı çocuklarımız için muhteşem bir proje. Öncelikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Turan, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na ve emeği gecen herkese çok teşekkürler ederim" dedi. Okul Rehber Öğretmeni Deniz Taylan, "Bu gezi bizim ve öğrencilerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bu projenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gezi programına katılan öğrenciler de çok mutlu olduklarını ve bu güzel etkinliği kendilerine sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ettiler. Gezi sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Allah'ın dostu Hz. İbrahim (a.s.) Peygamberi ve Şanlıurfa'yı anlatan kitabı öğrencilere hediye edildi.