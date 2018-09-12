Şanlıurfa'da okul öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Şanlıurfa'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okul çevrelerinde, parklarda ve halka açık mekanlarda yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından il genelinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi, parklar, cafeler ve halka açık alanlarda yapılan asayiş uygulamasına 180 ekip ve bin 211 polis katıldı. Mekanlarda yapılan aramalarda 3 bin 994 kişi sorgudan geçirilerek, aralarında daha önceden aranması bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, il genelinde 607 araçta kontrollerden geçirildi. Trafik kurallarına uymayan 13 araca para cezası kesildi. Okul çevrelerinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimlerde ise 7 iş yerine para cezası kesildi. Kontroller sırasında şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.