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07 Haziran 2018 15:57

Şanlıurfa’da oto hırsızları yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir pikabı çalan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa’da oto hırsızları yakalandı

07 Haziran 2018 15:57


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, gece saatlerinde Dede Osman Mahallesi’nde bir pikabın düz kontak yapılarak çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada çalınan aracı takip ederek yerini belirledi. Olayda aracı bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliler M.M., K.M. ve İ.A. kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada eldivenler, demir kesme makası, tornavida gibi suç unsurları ele geçirildi. Çalınan araç sahibine teslim edilirken şüpheli 3 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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