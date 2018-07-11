Şanlıurfa’da otobüs durakları ve kafeler fıskiyelerle serinletiliyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da vatandaşlar çeşitli serinleme yöntemleri kullanıyor. İş yeri sahipleri müşterileri için çeşitli serinleme yöntemleri denerken Büyükşehir Belediyesi ise otobüs duraklarına kurduğu fıskiyelerle vatandaşların serinlemesine olanak sağlıyor.

Sistemlerin olduğunu ama işe yaramadığını iddia eden Mehmet Doğuş, “Şanlıurfa’nın birçok yerinde fıskiye ve pervaneler var. Buna rağmen hiçbir şekilde faydası olmuyor. Çocuklar var, hasta oluyorlar. Sıcağa gelemiyorlar. Şanlıurfa’nın sıcağı da göz önünde olan bir şey. Fıskiye ve pervaneler şehrin birçok yerinde var ama bir faydasını göremiyoruz. Bu sıcaklığa fayda etmiyor” dedi. Düşüncesinin bile güzel olduğunu söyleyen Ahmet Baytar ise, “Aslında bu sıcakta, yazın ortasında pervanelerin, fıskiyelerin olması güzel bir çalışma. Bu fıskiyelerle pervaneler yetersiz kalıyor ama yine de pervane ve fıskiyelerin güzel olduğunu düşünüyorum. En azından biraz daha serinletme düşüncesiyle bunu yapmaları gayet güzel” şeklinde konuştu.

Soğutma sistemlerine rağmen şehrin çok sıcak olduğunu söyleyen Ferhat Karacadağ, “Çevremizde birçok pervane ve soğutma sistemi olmasına rağmen şehrimiz çok sıcaktır. Soğutma sistemlerinin biraz daha olmasını istiyoruz. Şehrimiz çok sıcak olduğu için fayda etmiyor” diye konuştu.