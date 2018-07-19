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19 Temmuz 2018 18:37

Şanlıurfa’da otomobil bariyere çarptı: 5’i çocuk 7 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil bariyere çarptı: 5’i çocuk 7 yaralı

19 Temmuz 2018 18:37


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun bağlantı yolunda yaşandı. Şerif A. yönetimindeki 02 KP 002 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, otomobildeki anne Emine, çocukları Sultan, Emir, İbrahim, Halil, Mehmet ve Emine A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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