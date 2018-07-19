Şanlıurfa’da otomobil bariyere çarptı: 5’i çocuk 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun bağlantı yolunda yaşandı. Şerif A. yönetimindeki 02 KP 002 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, otomobildeki anne Emine, çocukları Sultan, Emir, İbrahim, Halil, Mehmet ve Emine A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.