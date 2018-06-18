Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 14:08

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı

18 Haziran 2018 14:08


Kaza, Hilvan ilçesine bağlı bağlı Gölcük kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 3 yaşındaki Damla S. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Damla S.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç