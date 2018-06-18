Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı

Kaza, Hilvan ilçesine bağlı bağlı Gölcük kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 3 yaşındaki Damla S. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Damla S.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.