Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Tunç’un (23) kullandığı 01 VAJ 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü Tunç ile kuzenleri Muhammed Tunç (11) ve Ercan Tunç ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burak ve Muhammed Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ercan Tunç’un hastanede tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.