Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki 06 FN 8096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada, sürücü ile otomobildeki Mustafa, Şehmus ile Mehmet Sabri Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.