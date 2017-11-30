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30 Kasım 2017 15:03

Şanlıurfa’da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin kamyonete yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

30 Kasım 2017 15:03


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale çevreyolu hayvan pazarı kavşağında yaşandı. İsa D.’nin kullandığı 06 ROC 54 plakalı otomobil, Veysel Z.’nin kullandığı 38 PK 652 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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